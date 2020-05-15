اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في محافظته، وفيما جدد الاعتذار عن استقبال الزائرين، أشار الى ارجاع حالة اصابة "شبه مؤكدة" لزائر من بابل بسيارة الاسعاف الى محافظته. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ النجف: لم نسجل اليوم أية إصابة ونعتذر عن استقبال الزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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