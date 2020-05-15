بيان امريكي نادر عن المسلمين في الهند

وفي بيان نادر يتحدث عن قلق أمريكي بشأن الهند، أشار سام براونباك، سفير الولايات المتحدة المتجول المعني بالحرية الدينية الدولية، أمس الخميس، إلى اعتداءات جسدية وعبر الإنترنت ضد المسلمين في الهند.

وقال للصحافيين: "رأينا في الهند تقارير عن رسائل ومضايقات مرتبطة بكوفيد-19، خصوصا ضد المجتمعات المسلمة، وقد تفاقمت بسبب التقارير الإخبارية المزيفة والمضللة التي تتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



ولم يلق باللوم على الحكومة الهندية، موضحا أن التصريحات العلنية "شجعته"، بما في ذلك دعوة من رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى الوحدة.

وكشف قسم تقصي الحقائق في وكالة "فرانس برس"، عن مئات المنشورات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، التي استهدفت مسلمين، بما فيها مقاطع فيديو مريبة أظهرت أفراد من هذه الأقلية وهم يلعقون فاكهة معروضة للبيع.

وقالت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، الشهر الماضي، إنه يجب إدراج الهند على القائمة السوداء بسبب تراجعها "الدراماتيكي" في ما يتعلق بالحرية الدينية تحت حكم مودي. إلا أن نيودلهي رفضت بشدة هذه الانتقادات.

