نائب عن بابل يدعو لتثبيت فقرة بالموازنة تنصف المحافظة وتنقذها من التهميش

وقال البعيجي في بيان تلقته الخليج 365 ، إن "محافظة بابل لايوجد بها اي مورد طبيعي، او حدود مع دولة مجاورة حتى تدر عليها بالاموال حالها حال المحافظات الاخرى التي تتوفر فيها هذه الموارد، بالرغم من انها ممر لمحافظات الوسط والشمال الى الجنوب والفرات الاوسط الامر الذي يعطيها اهمية كبرى على اعتبار ان المحافظة تخدم الجميع ولكنها لم تنصف".وأضاف، أننا "ممثلون عن اهالي محافظة بابل نطالب بانصاف محافظتنا، وندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان، بان يزوروا المحافظة ويقفوا على احتياجاتها"، داعيا إلى "تثبت فقرة بموازنة العام المقبل تنصف المحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى".

وتابع البعيجي ان "المحافظة تعيش واقع مرير ونتمنى ان يتم انصافها قدر المستطاع، كون المحافظة تعاني الاهمال والتهميش طيلة الحكومات التي تعاقبت على البلد منذ عام ٢٠٠٣".



وأشار البعيجي، إلى أن "المحافظة مهملة ولم تنصفها جميع الحكومات السابقة التي تعاقبت على البلد منذ سقوط النظام والى يومنا لذلك كلنا امل بالحكومة الجديدة ان تنصف محافظة بابل وتعطيها استحققها حتى وان جاء هذا الانصاف متاخرا خيرا من ان لايأتي".