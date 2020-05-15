الرافدين يشدد على استلام رواتب آيار 'الكترونيا وليس يدويا'

دعا مصرف الرافدين، بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر أيار الكترونيا وليس يدويًا .



واضاف ان على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فايروس وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان صدر، اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب لهذا الشهر عن طريقها الكترونيا.واضاف ان على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فايروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب.

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