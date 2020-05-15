هل يجوز التبرع بالدم في زمن الكورونا؟

أما في زمن كورونا فمن المفيد فعل هذا لكن ما اتباع العديد من الخطوات التي تساعد على الوقاية من خطر التقاط العدوى.

يجب أولاً الاتصال بالمركز الذي يراد الذهاب إليه للتبرع بالطرق المتوفرة عن بعد. فهذا يحد من الحاجة إلى التنقل.



وعند الذهاب إلى هناك من الضروري القيام ببعض الإجراءات الوقائية وهي غسل اليدين جيداً وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم والحفاظ على مسافة آمنة بعيداً عن الأشخاص الآخرين مع الحرص على وضع الكمامة الطبية أثناء عملية نقل الدم.

وفي حال الشعور بأي عارض يمت إلى فيروس كورونا بصلة من المهم جداً إعلام الفريق الطبي العامل في المركز بذلك.

ويشار إلى أنه يسمح عادة بالتبرع للأشخاص الذين يبلغ وزنهم أكثر من 5 كيلوغراماً ولا يعانون من أي مشكلة صحية فعلية. أما في زمن كورونا فعلى الفريق الطبي الانتباه إلى ما إذا كان المتبرع مخالطاً لأشخاص مصابين بالعدوى أو آتياً من بلد أو مكان ينتشر فيه الفيروس.