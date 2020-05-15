الموارد المائية: لا تأثير سلبي جراء تشغيل اليسو التركي

قللت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، من وجود اية مخاطر او تأثير سلبي جراء تشغيل سد "إليسو" التركي على نهر دجلة، فيما كاشفة ان الخزين المائي في البلاد تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب.
وقال المستشار والناطق باسم الوزارة عون ذياب عبدالله في تصريح نشرته صحيفة حكومية، إنه لا يوجد اي تأثير سلبي من تشغيل سد "إليسو" الذي يعد من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة.
واشار الى انه تم اخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين خزين مائي جيد في السدود والخزانات، منبها على ان الوضع المائي في البلاد مستقر جداً، ولا يوجد اي تأثير سلبي، لافتا الى ان الخزين المائي في البلاد الآن تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب مما يجعل العراق مطئنا.
واكد عبدالله ان تركيا في صدد توليد الطاقة الكهربائية من السد فسيتم اطلاق كميات اكبر من المياه في اتجاه سد الموصل.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 12 ايار الحالي، أن بلاده ستبدأ في تشغيل أول عنفة في سد "إليسو" جنوب شرقي تركيا، الأسبوع المقبل.
وتسبب السد، الذي وافقت عليه الحكومة التركية عام 1997، في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية، وأثار قلق الحكومة في العراق الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.
وبدأت تركيا، بعد سنوات من التوقف والتأخير، في ملء خزان السد في يوليو الماضي، فيما دعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.
وسيولد السد 1200 ميغاواط من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.
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