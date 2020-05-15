بمشاجرة عائلية.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص

وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، "وردت معلومات لدى مديرية شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار تفيد بوجود جثة لامرأه أربعينية في مستشفى الرفاعي العام وعلى الفور تم الانتقال بصحبة الادلة الجنائية ووجد چثة المجنى عليها (ا . م . ع ) أربعينية العمر وهيه متعرضة الى اطلاق ناري في منطقة الرأس والبطن".

وتابعت، "على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير شرطة الرفاعي وضابط مركز الرفاعي وعددا من الضباط و المنتسبين و تم التوجه الى محل الحادث وفتح تحقيق والعمل على جمع الادلة وخلال نصف ساعة تم القبض على المتهم ( ع . ك . ع ) البالغ من العمر 52 عام يسكن الرفاعي منطقة التفيج و ضبط بندقية نوع كلاشنكوف مع ظروف عدد ( ٥ ) فيما تم اجراء الكشف الظاهري على الچثة من قبل مفرزة الادلة الجنائية".

واوصحت، ان "من خلال التحقيق ومواجهة المتهم بالأدلة أعترف بارتكاب الجريمة ودونت اقواله بالاعتراف وافاد بسبب مشاجرة عائلية وحالة عصبية اطلق النار على المجنى عليها مما ادى الى وفاتها"، مسيرة الى ان "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق الماده ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".