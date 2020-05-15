بمشاجرة عائلية.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص

اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الجمعة، عن اعتقال رجل اقدم على قتل زوجته رميا بالرصاص بسبب مشاجرة عائلية.
وتابعت، "على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير شرطة الرفاعي وضابط مركز الرفاعي وعددا من الضباط و المنتسبين و تم التوجه الى محل الحادث وفتح تحقيق والعمل على جمع الادلة وخلال نصف ساعة تم القبض على المتهم ( ع . ك . ع ) البالغ من العمر 52 عام يسكن الرفاعي منطقة التفيج و ضبط بندقية نوع كلاشنكوف مع ظروف عدد ( ٥ ) فيما تم اجراء الكشف الظاهري على الچثة من قبل مفرزة الادلة الجنائية".
واوصحت، ان "من خلال التحقيق ومواجهة المتهم بالأدلة أعترف بارتكاب الجريمة ودونت اقواله بالاعتراف وافاد بسبب مشاجرة عائلية وحالة عصبية اطلق النار على المجنى عليها مما ادى الى وفاتها"، مسيرة الى ان "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق الماده ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".
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