وزير الصحة الموريتاني يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مدير بوزارته

وقال الوزير في بيان إنه يبلغ الرأي العام أن أحد مديري وزارة الصحة، زوج إحدى المريضات، تأكدت إصابته بفيروس كوفيد-19، مشيرا إلى أنه كان مؤخرا في اجتماع بالوزارة حول تدابير توفير الأدوية في السوق.

وأضاف الوزير أنه رغم "التدابير الاحترازية التي نتخذها تلقائيا في لقاءاتنا، فإنني قد قررت أن أحجر نفسي طوعيا لتفادي أي اختلاط حتى يثبت عدم الإصابة بالفيروس".



ولم يكشف الوزير في بيانه أي تفاصيل بخصوص بقية المسؤولين في الوزارة، هل سيخضعون للحجر الصحي الاحترازي أم لا.

وسبق أن سجلت وزارة الصحة في وقت سابق 6 إصابات جديدة بالفيروس، من ضمنها حالة مجتمعية واحدة، وخمس حالات لمخالطين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة التى سجلت حتى الآن إلى 16 حالة.

