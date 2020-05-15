مسجد في واسط تلتهمه النيران والدفاع المدني يتدخل 'صور'

وقالت في بيان، إنها بمتابعة وتوجيه من لدن العميد سمير رزاق ناصر مدير دفاع مدني واسط، وبعد ورود اخبار يشير بوجود حادث حريق بأحد المساجد في ناحية الاحرار التابعه لقضاء النعمانية، خرجت المفارز صوب محل الاخبار .واضافت أنه عند وصول الفمارز، تبين ان الحادث عبارة عن حادث حريق نشب بمسجد الاحرار الكبير، مشيرة الى مباشرة الفرق بمهامها لإخماد النيران المندلعة وبالتعاون مع مفرزة الناحية وكذلك مفارز حقل الاحدب النفطي وبلدية الناحية،

واكدت أن النيران اخمدت بمهنية واداء عاليين دون تسجيل خسائر في الارواح تذكر.