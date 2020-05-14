المالكي يؤكد ضرورة العمل على وضع آليات تسهم بتخفيف الازمة المالية

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، على ضرورة العمل على وضع ستراتجيات تسهم بتخفيف الازمة المالية.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقته الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه مساء اليوم وزير المالية علي حيدر عبدالامير علاوي، وأبدى ترحيبه به، كما تمنى له النجاح في مهمته الجديدة".
واضاف المكتبانه "جرى خلال اللقاء بحث واقع السياسة المالية للعراق وتداعيات تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط".
واشار المالكي إلى، "ضرورة الارتقاء بواقع عمل الوزارة والعمل على وضع ستراتجيات وآليات تسهم في تخفيف الازمة المالية التي فرضتها أزمة وباء كورونا".
واضاف المكتبانه "جرى خلال اللقاء بحث واقع السياسة المالية للعراق وتداعيات تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط".
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