الشابندر: القضاء معني بإصدار قوانين لإدانة ظاهرة تشويه الحقائق وتزوير الوثائق

رأى النائب السابق والسياسي عزت الشابندر، الخميس، أن القضاء معني بإصدار قوانين لإدانة ظاهرة تشويه الحقائق وتزوير الوثائق.
وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر، "بقيَ القليلُ كي تتعفّن رؤوس و أكوام القُمامة التي تختفي وراء أسراب الذبّاب الإلكتروني القذر لتشويه الحقائق و تزوير الوثائق".
وأضاف، أن "القضاء العراقي العادل معنيٌّ بإصدار ما يلزم من قوانين لإدانة و تجريم هذه الظاهرة التي أسّسَ لها جبناء و فاسدون و عَمِلَ بها مرتزقةٌ ضالّون".
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