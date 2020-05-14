الشابندر: القضاء معني بإصدار قوانين لإدانة ظاهرة تشويه الحقائق وتزوير الوثائق

وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر، "بقيَ القليلُ كي تتعفّن رؤوس و أكوام القُمامة التي تختفي وراء أسراب الذبّاب الإلكتروني القذر لتشويه الحقائق و تزوير الوثائق".

وأضاف، أن "القضاء العراقي العادل معنيٌّ بإصدار ما يلزم من قوانين لإدانة و تجريم هذه الظاهرة التي أسّسَ لها جبناء و فاسدون و عَمِلَ بها مرتزقةٌ ضالّون".