اعلن محافظ بابل حسن منديل، الخميس، عن اعتقال أربعة تجار دواجن بسبب إرتفاع الأسعار.
وقال منديل في بيان تلقت الخليج 365، إنه "تم إعتقال أربعة من تجار الدواجن من قبل جهاز الأمن الوطني والجريمة المنظمة".
وعزا محافظ بابل ذلك الى "إرتفاع الأسعار"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال أربعة تجار دواجن بسبب إرتفاع الأسعار في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.