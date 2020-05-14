إعتقال أربعة تجار دواجن بسبب إرتفاع الأسعار في بابل

وقال منديل في بيان تلقت الخليج 365، إنه "تم إعتقال أربعة من تجار الدواجن من قبل جهاز الأمن الوطني والجريمة المنظمة".

وعزا محافظ بابل ذلك الى "إرتفاع الأسعار"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.