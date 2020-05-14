تحرير فتاة مختطفة من اهالي بعقوبة في سامراء

افاد مصدر امني في ديالى، الخميس، بتحرير فتاة مختطفة من اهالي بعقوبة في سامراء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تتبع مديرية استخبارات المحافظة تمكنت اليوم من تحرير فتاة مسيحية من سكنة بعقوبة اختطفت قبل ايام".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية التحرير تمت في مدينة سامراء بالتنسيق مع قواتها الامنية".