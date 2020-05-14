تحرير فتاة مختطفة من اهالي بعقوبة في سامراء

افاد مصدر امني في ديالى، الخميس، بتحرير فتاة مختطفة من اهالي بعقوبة في سامراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تتبع مديرية استخبارات المحافظة تمكنت اليوم من تحرير فتاة مسيحية من سكنة بعقوبة اختطفت قبل ايام".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية التحرير تمت في مدينة سامراء بالتنسيق مع قواتها الامنية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.