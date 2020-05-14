دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الخميس، القوى السياسية الى الاتفاق على مرشحين بدلاء عن رئيسي الجمهروية والبرلمان، بعد حسم ملف استبدال رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
واضاف العقابي، اننا "اليوم وبعد استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، فان الوقت قد حان لاستكمال ملف تغيير باقي الرئاسات، استجابة لمطالب الجماهير بعد اثبات تلك التشكيلة بمجملها الفشل، والتي كانت السبب الاساس في غضب الشارع وخروجهم في تظاهرات منذ عدة شهور، وحتى اليوم".
وشدد على "اهمية اسراع القوى السياسية في تقديم اسماء مرشحين بدلاء عن رئيسي البرلمان والجمهورية وفق الاستحقاق المكوناتي لكل منصب منها، خاصة ان المماطلة والتسويف في هذه الخطوة في ظل الازمات الحالية وتصاعد وتيرة التظاهرات سيكون له عواقب وخيمة يكون الجميع خاسرا فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حسم رئاسة الوزراء.. نائب يدعو القوى السياسية للاتفاق على بدلاء لرئيسي الجمهورية والبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.