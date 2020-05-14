خلال يوم.. تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1905 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 46869.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة جراء الوباء (مقابل 9 وفيات أمس)، لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة.



ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (673) وجدة (338) ومكة المكرمة (283) والدمام (147).

وتماثل 2365 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 17622 شخصا.