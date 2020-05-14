أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل تسجيل 10 وفيات و2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1905 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 46869.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة جراء الوباء (مقابل 9 وفيات أمس)، لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة.
ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (673) وجدة (338) ومكة المكرمة (283) والدمام (147).
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة جراء الوباء (مقابل 9 وفيات أمس)، لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة.
ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (673) وجدة (338) ومكة المكرمة (283) والدمام (147).
وتماثل 2365 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 17622 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.