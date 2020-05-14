نجم اسود الرافدين يخضع لاختبار كورونا مع قرب استئناف الدوري البرتغالي

وخضع ميمي وجميع لاعبي الفريق لفحوصات فيروس كورونا ، حيث يأتي هذا الاجراء بشكل دوري بعد استئناف التدريبات الجماعية في البرتغال.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قد اعلن استئناف الدوري البرتغالي بشكل رسمي في الرابع من شهر جزيران المقبل.



تجدر الإشارة الى ان الدوري البرتغالي يضم لاعبين عراقيين هما أسامة رشيد لاعب سانتار كلارا وميمي في بورتيمونينسي.