مقرر خلية الازمة البرلمانية يحمل الكاظمي مسؤولية ازدياد إصابات كورونا

حمل مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية ازدياد أعداد إصابات كورونا، معتبراً أن القوات الامنية ومنذ فرض قرار حظر التجوال ما تزال متهاونة في تطبيق هذا القرار.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بفايروس كورونا بسبب عدم تطبيق تعليمات الوقاية والحظر من قبل الجهات الامنية".
وأضاف أن "القوات الامنية ومنذ فرض قرار حظر التجوال ما تزال متهاونة في تطبيق هذا القرار وهذا ما ادى فتح الأسواق وخاصة الشعبية منها اضافة الى المقاهي"، مشيراً الى أنه "من ضمن القرارات التي لم تنفذها القوات الامنية على الأرض عدم تطبيق تعليمات الوقاية الصحية التي دعت اليها خلية الازمة بخصوص لبس الكمامات اثناء تجوال المواطن في ساعات الحظر الجزئي وهذا ما ينذر بكارثة ترجمتها ازدياد أعداد الإصابة خاصة في العاصمة بغداد".
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