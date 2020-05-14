نائب عن ديالى يكشف عن عمليات 'ابتزاز' تمارسها سيطرات أمنية بالمحافظة

كشف النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، الخميس، عن عمليات "ابتزاز" تمارسها بعض السيطرات الأمنية في المحافظة للحصول على المال من أصحاب عجلات الحمل.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة من أصحاب الشاحنات قدموا دعاوى قضائية بحق بعض السيطرات الأمنية في ديالى بتهمة الابتزاز"، مضيفا أن "شبكة قديمة هي من تتولى عمليات الابتزاز".
وأوضح التميمي أن "بعض سيطرات المحافظة تمارس عمليات الابتزاز منها سيطرة الناي وكباشي ومياح وبواقع ثلاثمئة دولار عن كل شاحنة وهو ما اجبر بعض أصحاب الشاحنات لتقديم دعاوى قضائية".
من جانبه، أشار الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي الى أن "القيادة رصدت بعض الحالات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين".
وأوضح التميمي أن "بعض سيطرات المحافظة تمارس عمليات الابتزاز منها سيطرة الناي وكباشي ومياح وبواقع ثلاثمئة دولار عن كل شاحنة وهو ما اجبر بعض أصحاب الشاحنات لتقديم دعاوى قضائية".
من جانبه، أشار الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي الى أن "القيادة رصدت بعض الحالات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين".
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