لندن تتعهد للكاظمي بدعمه سياسياً واقتصادياً وأمنياً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أسامة مهدي: فيما يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لبحث تطورات الأوضاع في العراق فقد تعهدت بريطانيا للكاظمي بدعمه سياسياً واقتصادياً وأمنياً والتعاون معه للتصدي للتهديدات المشتركة ومنها الارهاب وجائحة كورونا.. بينما تولى رئيس الوزراء حقيبة الخارجية وكالة وكلف وزراء بإدارة الوزارات الشاغرة من وزرائها حاليا.

فقد تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.. مؤكداً على استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق والتصدي للتهديدات المشتركة وعلى رأسها الحرب ضد الارهاب، مضيفاً أن بريطانيا داعمة للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا وأمنيا وكذلك في جهود مكافحة جائحة كورونا.

من جانبه، عبّر الكاظمي عن رغبته بتطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة، ووجّه لوزير الخارجية البريطاني دعوة لزيارة العراق وعد بتلبيتها في أقرب فرصة.. كما تمنى للشعب البريطاني أن يتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها.

وفي تغريدة له على "تويتر" عقب ذلك فقد أكد راب للكاظمي "أن المملكة المتحدة شريك ملتزم للعراق". وأشار إلى أنه تعهد له أيضا بالعمل مع حكومته لمعالجة فيروس كورونا ومواجهة داعش ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

الكاظمي مترئساً أول اجتماع لحكومته

وعلى الصعيد نفسه، أكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان اليوم أن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والشعب العراقي بينما يواجه بلدانا مع بقية بلدان العالم خطر فيروس كورونا معا".

وشددت في بيان قائلة "سنواصل دعم الفئات الأكثر ضعفا في البلاد مثل المهجرين وغيرهم من المتضررين بسبب الحروب اذ ان وجود عراق أكثر امنا واستقرارا هو امر يصب في مصلحتنا جميعا". وأشارت إلى أنّ بلادها "ملتزمة بمساعدة العراق في التعامل مع جائحة كورونا والاستمرار بتلبية احتياجات الضعفاء بمن فيهم الاعداد الكبيرة من النازحين الذين يعيشون الان في المخيمات".

Advertisements

وكشفت عن إعادة تخصيص حزمة مالية ضمن الميزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية البريطانية إلى العراق".. موضحة ان "هذا التمويل سيساعد الصندوق المشترك للمساعدات الإنسانية في العراق التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في دعم الاستجابة الإنسانية الجارية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وبينت أن "الغرض من دعم المراكز الصحية والفئات الضعيفة النازحة هو لتوفير مبالغ نقدية لسكان المناطق المحررة من داعش حتى يتمكنوا من شراء المواد الأساسية الضرورية للمعيشة".

وكان الكاظمي قد بحث اليوم مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية في العراق والعمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل.

الكاظمي يتولى الخارجية ويكلف 5 وزراء بالوزارات الشاغرة وكالة

وأعلن في بغداد الثلاثاء عن تولي الكاظمي حقيبة الخارجية وكالة وتكليفه وزراء بحكومته بادارة الوزارات الشاغرة من وزرائها حاليا.

وأظهرت وثائق صادرة عن مكتب الكاظمي اطلعت عليها ""الخليج 365"" قرارات بتكليف عدد من الوزراء للحقائب الشاغرة بالوكالة لحين تسمية مرشحين لها.

فقد قرر الكاظمي تولي حقيبة الخارجية وكالة وتكليف الوكيل الأقدم للوزارة عبد الكريم هاشم مصطفى بمهام وصلاحيات الوزير.

كما سيتولى وزير الرياضة عدنان درجال، مهام وزارة الثقافة وكالة و وزير النقل ناصر حسن مهام وزارة الهجرة وكالة ووزير التعليم العالي نبيل كاظم مهام وزارة العدل وكالة.. اضافة إلى تولي وزير المالية علي حيدر علاوي وزارة النفط وكالة و وزير التربية علي حميد مخلف وزارة التجارة وكالة.

وكان البرلمان العراقي قد منح في السابع من الشهر الحالي الكاظمي الثقة و15 وزيرا من اصل 20 ضمتهم قائمة قدمها إلى البرلمان فيما تم تأجيل ترشيح وزيرين للخارجية والمالية.