اجتماع هام في وزارة الصحة عن ارتفاع اعداد المصابين بكورونا

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب و رئيس خلية الازمة النيابية حسن كريم الكعبي، ظهر الخميس، اجتماعا هامآ بمبنى وزارة الصحة. وبحسب المكتب الاعلامي للكعبي، فأن الاجتماع تم بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي مع وزير الصحة حسن التميمي والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة تطورات ازمة فيروس كورونا وارتفاع اعداد المصابين في بغداد وبعض المحافظات

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