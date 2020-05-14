بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير الاتصالات أركان شهاب، الخميس، تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات والارتقاء بعمل الوزارة.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن " رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، وزير الاتصالات الجديد اركان شهاب احمد".
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وضرورة الارتقاء بواقع عمل الوزارة وبما ينسجم ومتطلبات العصر ".
وتابع، أن المالكي "ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له ، وتقديم خدمات تصب في مصلحة الدولة والمواطن العراقي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وضرورة الارتقاء بواقع عمل الوزارة وبما ينسجم ومتطلبات العصر ".
وتابع، أن المالكي "ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له ، وتقديم خدمات تصب في مصلحة الدولة والمواطن العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي ووزير الاتصالات يبحثان تطوير البنى التحتية والارتقاء بعمل الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.