المالكي ووزير الاتصالات يبحثان تطوير البنى التحتية والارتقاء بعمل الوزارة

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن " رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، وزير الاتصالات الجديد اركان شهاب احمد".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وضرورة الارتقاء بواقع عمل الوزارة وبما ينسجم ومتطلبات العصر ".



وتابع، أن المالكي "ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له ، وتقديم خدمات تصب في مصلحة الدولة والمواطن العراقي".