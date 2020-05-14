بالوثائق والارقام.. تعرف على موقف واسباب حرائق المحاصيل الزراعية

تنشر وكالة الخليج 365، موقف واسباب حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من الـ21 من نيسان الماضي ولغاية الـ13 من ايار الحالي. Advertisements

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