للوقاية من كورونا.. 5 نصائح للتسوق الآمن في متاجر البقالة

وأنت ذاهب إلى محل البقالة ربما تعود إلى المنزل بأشياء أخرى غير التي أردت، ربما تعود وأن تحمل قدرا كبيرا من الجراثيم، التي ستنتقل في الغالب إلى طعامك، وبالتالي يكون تأثيرها كبيرا عليك وعلى عائلتك. ما يمكنك فعله هو العناية القصوى لمنع الاتصال المباشر بهذه الجراثيم غير الآمنة، وفي هذا السطور 5 نصائح لما يمكن تسميته بالتسوق الآمن في متاجر البقالة، بحسب موقع "Food.ndtv".

1- احرص على حمل بعض أوراق المسح المضادة للبكتيريا وامسح مقابض عربة التسوق أو مقبض السلة، قبل لمسها، فأول شيء تلمسه في محل البقالة هي تلك العربة أو السلة، والبكتيريا تنقل أسرع من خلال اليدين.

2- إذا كنت تستخدم أكياس تسوق يعاد استخدامها، فعليك غسلها بانتظام، فالأطعمة مثل اللحوم النيئة والحليب والبيض وغيرها من هذه المنتجات معرضة بشكل كبير لخطر التسرب، والتي يمكن أن تسبب تراكم البكتيريا في الكيس.



3- لا تتذوق تلك العينات المجانية التي يقدمها رجال التسويق في متاجر البقالة. فبرغم أنها قد تكون مغرية تمامًا، لكن لا بد أنها تحولت إلى أرض خصبة للجراثيم أثناء البقاء في العراء لفترة طويلة.

4- عندما تشتري منتجات طازجة مثل الخضار والفواكه، ابحث عن أي تشققات أو ثقوب أو أي نوع من الفتحات فيها، والتي قد تحتوي على البكتيريا.

5- تحقق من أن جميع العبوات والمنتجات المعلبة خالية من أي نوع من التلف أو الفتح. فيمكن للبكتريا الدخول بسهولة من أي مكان ممزق أو مفتوح.