في بغداد.. العثور على جثة امرأة داخل دولاب 'صور'

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افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية عثرت على جثة امرأة داخل دولاب خشبي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من الشرطة عثرت فجر اليوم، على جثة امرأة داخل دولاب خشبي في منطقة البنوك شرقي بغداد".
واضاف ان "الجثة بدت عليها اثار تعذيب وخنق"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى الطب العدلي".
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