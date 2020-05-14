'غوغل' تنافس 'آيفون' بهاتف جديد

أعلنت شركة "غوغل" عن نيتها إطلاق هاتف جديد، سيكون المنافس الأقوى لهاتف "آيفون إس إي".
يمتاز الهاتف بهيكل بلاستيكي وشاشة OLED بمقاس 5.8 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.
ويتضمن الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
ويحتوي أيضا على بطارية بسعة 3080 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع وشريحة Google Titan M التي طورتها غوغل لحماية بيانات الهواتف، إضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني.
ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق بسعر يبلغ نحو 400 دولار أمريكي.
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