'غوغل' تنافس 'آيفون' بهاتف جديد

أعلنت شركة "غوغل" عن نيتها إطلاق هاتف جديد، سيكون المنافس الأقوى لهاتف "آيفون إس إي". وكانت غوغل تسعى لطرح هاتفها Google Pixel 4A في 22 مايو/أيار الجاري، لكن تم تأجيل الأمر بسبب تفشي فيروس كورونا يمتاز الهاتف بهيكل بلاستيكي وشاشة OLED بمقاس 5.8 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

ويتضمن الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت. Advertisements ويحتوي أيضا على بطارية بسعة 3080 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع وشريحة Google Titan M التي طورتها غوغل لحماية بيانات الهواتف، إضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني. يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10 وبه كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابيكسل بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة لماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.



ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق بسعر يبلغ نحو 400 دولار أمريكي.



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