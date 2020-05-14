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بيكيه وبويول يسخران من كاسياس

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2020-05-14 | 12:54

بيكيه وبويول يسخران من كاسياس

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نشر حارس مرمى نادي ومنتخب إسبانيا الأسبق صورة على حسابه على إنستغرام، مع التمنيات بليلة سعيدة للعالم.
واختار الحارس أن ينشر صورة له مع ناديه السابق ريال مدريد في مبارة لعبها على أرضية ملعب كامب نو، يظهر فيها وحيدا أثناء استعداده لركل الكرة وتوجيه زملاءه.

وبسبب ظهور كاسياس وحيدا على أرضية الملعب، اغتنم زميله السابق في المنتخب المدافع كارلوس بويول الفرصة، وعلق له على الصورة قائلا: "هل لعبت وحيدا؟".


وبدوره ذهب لاعب الحالي جيرارد بيكيه أبعد من ذلك وعلق على الصورة قائلا: "كم هي عدد المرات التي اضطررت لجلب الكرة من داخل الشباك في ذلك الملعب، يا لها من طريقة للتصفيق".

وكان كاسياس قد لعب مع المنتخب الإسباني رفقة بويول وبيكيه وحققوا بطولة كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010، وبطولتي أمم أوروبا عامي 2008 و2012.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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