بيكيه وبويول يسخران من كاسياس

واختار الحارس أن ينشر صورة له مع ناديه السابق ريال مدريد في مبارة لعبها على أرضية ملعب كامب نو، يظهر فيها وحيدا أثناء استعداده لركل الكرة وتوجيه زملاءه.

وبسبب ظهور كاسياس وحيدا على أرضية الملعب، اغتنم زميله السابق في المنتخب المدافع كارلوس بويول الفرصة، وعلق له على الصورة قائلا: "هل لعبت وحيدا؟".



وبدوره ذهب لاعب برشلونة الحالي جيرارد بيكيه أبعد من ذلك وعلق على الصورة قائلا: "كم هي عدد المرات التي اضطررت لجلب الكرة من داخل الشباك في ذلك الملعب، يا لها من طريقة للتصفيق".

وكان كاسياس قد لعب مع المنتخب الإسباني رفقة بويول وبيكيه وحققوا بطولة كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010، وبطولتي أمم أوروبا عامي 2008 و2012.