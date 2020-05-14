بيكيه وبويول يسخران من كاسياس

2020-05-14 | 12:54
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نشر حارس مرمى نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأسبق صورة على حسابه على إنستغرام، مع التمنيات بليلة سعيدة للعالم.
وبسبب ظهور كاسياس وحيدا على أرضية الملعب، اغتنم زميله السابق في المنتخب المدافع كارلوس بويول الفرصة، وعلق له على الصورة قائلا: "هل لعبت وحيدا؟".
وبدوره ذهب لاعب برشلونة الحالي جيرارد بيكيه أبعد من ذلك وعلق على الصورة قائلا: "كم هي عدد المرات التي اضطررت لجلب الكرة من داخل الشباك في ذلك الملعب، يا لها من طريقة للتصفيق".
وكان كاسياس قد لعب مع المنتخب الإسباني رفقة بويول وبيكيه وحققوا بطولة كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010، وبطولتي أمم أوروبا عامي 2008 و2012.
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