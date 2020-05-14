الربيعي يدعو الحكومة والاولمبية إلى وضع حد لـ'الفوضى' في الرياضة العراقية

رياضة 2020-05-14 | 12:37 1,006 مشاهدة دعا رئيس اتحاد الجودو، عدي الربيعي، لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال واللجنة الأولمبية الى وضع حد لما سماها "الفوضى" التي تشهدها الرياضة العراقية

وقال الربيعي في بيان تلقته الخليج 365، إنه "في ظل هذه الظروف التي يعيشها البلد وانتقاله من مرحلة حكومة تصريف الاعمال الى حكومة شرعية استمدت الدعم والتأييد من كافة الاطراف ذات العلاقة وتواجد وزير شباب جديد يأخذ على عاتقه مهمة النهوض بالواقع الرياضي العراقي الذي عاش فترة زمنية قاتلة لطموحات شبابه ورياضييه بسبب تجاوز بعض المنتفعين الذين عاثوا برياضتنا ظلماً وطغياناً، فأننا ندعو كافة المعنيين بالشأن الرياضي وأخص بالذكر لجنة الشباب والرياضة وعدنان درجال وزير الشباب والرياضة والكابتن رعد حمودي الى الجلوس على طاولة حوار رياضي هادئ يقود الى ايقاف الفوضى العارمة التي تسود الوسط الرياضي وادت الى تجاوز العديد من الشخصيات للقوانين العراقية النافذة والاحتماء بالتدخل الاجنبي في الرياضة العراقية".



وأضاف "نوجه نداءً الى وزير الشباب والرياضة الى دعم وإسناد الاتحادات وقال الربيعي في بيان تلقته الخليج 365، إنه "في ظل هذه الظروف التي يعيشها البلد وانتقاله من مرحلة حكومة تصريف الاعمال الى حكومة شرعية استمدت الدعم والتأييد من كافة الاطراف ذات العلاقة وتواجد وزير شباب جديد يأخذ على عاتقه مهمة النهوض بالواقع الرياضي العراقي الذي عاش فترة زمنية قاتلة لطموحات شبابه ورياضييه بسبب تجاوز بعض المنتفعين الذين عاثوا برياضتنا ظلماً وطغياناً، فأننا ندعو كافة المعنيين بالشأن الرياضي وأخص بالذكر لجنة الشباب والرياضة وعدنان درجال وزير الشباب والرياضة والكابتن رعد حمودي الى الجلوس على طاولة حوار رياضي هادئ يقود الى ايقاف الفوضى العارمة التي تسود الوسط الرياضي وادت الى تجاوز العديد من الشخصيات للقوانين العراقية النافذة والاحتماء بالتدخل الاجنبي في الرياضة العراقية".وأضاف "نوجه نداءً الى وزير الشباب والرياضة الى دعم وإسناد الاتحادات الرياضية التي احترمت القانون العراقي ووقفت بالضد من كل الشخصيات التي طبلت وهلهلت للتدخلات الخارجية بمساعدة وتشجيع من بعض القوى المؤثرة في الوسط الرياضي". واعرب الربيعي عن امله في أن "يبدأ الوزير بأيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الاتحادات الرياضية التي تضررت بسبب التدخلات والعلاقات والمصالح الشخصية وادت الى حدوث هذه الانقسامات الكبيرة في الوسط الرياضي"، متابعاً "كلنا امل وثقة بالكابتن عدنان درجال في احقاق الحق وارجاعه الى أهله لنبدء صفحة رياضية جديدة خالية من المنتفعين وماسحي الاكتاف".

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