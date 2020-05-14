نفت مديرية المرور العامة، الخميس، اعفاء مديرها اللواء زهير الخفاجي من منصبه.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تحدثت عن اعفاء مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي من منصبه عارية عن الصحة".
ودعت المديرية الى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تنفي اعفاء مديرها من منصبه وتدعو الى توخي الدقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.