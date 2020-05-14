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المرور تنفي اعفاء مديرها من منصبه وتدعو الى توخي الدقة

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نفت مديرية المرور العامة، الخميس، اعفاء مديرها اللواء زهير الخفاجي من منصبه.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تحدثت عن اعفاء مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي من منصبه عارية عن الصحة".

 

ودعت المديرية الى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".

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