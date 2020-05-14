بالفيديو المحاضرون يهددون باعتصام مفتوح امام وزارة المالية

رغم خطر جائحة كورونا ، خرج المئات من المحاضرين المجانيين بتظاهرة حاشدة امام وزارة المالية بعد ان يأسوا من وعود وزارة التربية ومحافظة بغداد بتثبيتهم على الملاك الدائم ، مهددين بأعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطلبهم
اكثر من اربعين الف محاضر مجاني ، باتوا بمصير مجهول.. فعلى مدى تعاقب حكومات عدة لم تنصفهم ولاواحدة منها ، وزارة التربية التي انهكت قواهم سنوات طويلة بعد التعب والخدمة المجانية ، سوفت مطالبهم ولم يكن لها أي دور بتثبيتهم
وعلى امل ان تنصت اليهم الجهات المسؤولة ، بات قرار المحاضرين التهديد باعتصام مفتوح امام وزارة المالية لحين تلبية مطالبهم ، مناشدين الحكومة الجديدة بأن تأخذهم بنظر الاعتبار.... هم وشريحة الاداريين والخدميين في مديريات التربية الذين لم يختلف حالهم عن المحاضرين...
وعلى امل ان تنصت اليهم الجهات المسؤولة ، بات قرار المحاضرين التهديد باعتصام مفتوح امام وزارة المالية لحين تلبية مطالبهم ، مناشدين الحكومة الجديدة بأن تأخذهم بنظر الاعتبار.... هم وشريحة الاداريين والخدميين في مديريات التربية الذين لم يختلف حالهم عن المحاضرين...
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