بالفيديو المحاضرون يهددون باعتصام مفتوح امام وزارة المالية

اكثر من اربعين الف محاضر مجاني ، باتوا بمصير مجهول.. فعلى مدى تعاقب حكومات عدة لم تنصفهم ولاواحدة منها ، وزارة التربية التي انهكت قواهم سنوات طويلة بعد التعب والخدمة المجانية ، سوفت مطالبهم ولم يكن لها أي دور بتثبيتهم



وعلى امل ان تنصت اليهم الجهات المسؤولة ، بات قرار المحاضرين التهديد باعتصام مفتوح امام وزارة المالية لحين تلبية مطالبهم ، مناشدين الحكومة الجديدة بأن تأخذهم بنظر الاعتبار.... هم وشريحة الاداريين والخدميين في مديريات التربية الذين لم يختلف حالهم عن المحاضرين...