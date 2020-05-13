الصحة: هذه حقيقة ما نشر بشأن وجود اصابات بكورونا بين حمايات رئيس الوزراء

كشفت وزارة الصحة، الاربعاء، حقيقة ما نشر بشأن وجود اصابات بكورونا بين حمايات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ الخليج 365، انه "لا صحة لتسجيل إي إصابة لحمايات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفيروس كورونا". Advertisements ودعا البدر "وسائل الاعلام الى توخي الدقة واعتماد المعلومات من المصادر الرسمية". يذكر ان وسائل اعلامية نشرت امس خبرا نسبته الى مصادر وتضمن ان 40 شخصا من حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصابون بفايروس كورونا.

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