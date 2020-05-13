محافظ كربلاء: سنضطر لغلق السيطرات الخارجية بالكتل الكونكريتية في هذه الحالة

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاربعاء، انه سيضطر الى غلق السيطرات الخارجية بالكتل الكونكريتية إذا استمر الضغط عليها، فيما ناشد رئيس مجلس الوزراء بأن تتحمل المحافظات مسؤولياتها وتمنع تنقل المواطنين من محافظة إلى أخرى.
وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، " نناشد رئيس مجلس الوزراء بأن تتحمل المحافظات مسؤولياتها وان تطبق غلق حدود وسيطراتهم وتمنع التنقل المواطنين من محافظة إلى أخرى بسبب استمرار اعداد هائلة من كل المحافظات الذين يأتون إلى المحافظة ويكون هناك ضغط علينا".
واضاف "إذا استمر الضغط على السيطرات الخارجية في المحافظة سنضطر لغلق السيطرات بالكتل الكونكريتية".
وتابع "اننا لن نسمح الأعتداء على المتظاهرين ولكن هناك مجاميع تحاول زعزعة أمن المدينة"، داعيا المتظاهرين في المحافظة الى أن "يتعاونوا لفرز المجاميع الذين لم يمثلون المتظاهرين السلميين".
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