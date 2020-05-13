اتحاد السباحة: كبيان قفز فوق القانون وانتخاباته باطلة

2020-05-13 | 22:42
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أكد أمين سر اتحاد السباحة الحالي رائد فاضل، ان الانتخابات (غير الشرعية) التي جرت اليوم وأسفرت عن فوز خالد كيبان تعتبر باطلة وغير شرعية.
واضاف ان "الأندية التي رفضت الاجتماع غير الشرعي واشعرت اتحاد السباحة المركزي واللجنة الأولمبية اليوم هي الشرطة والزوراء والجيش والطارمية والمشاهدة والشعلة وسولاف وغاز الشمال والثورة ودوكان والسليمانية وسرنجار والشطرة والأمير وبابا كركر اما الاتحادات الفرعية فهي الديوانية والبصرة والنجف وبابل وبغداد والسليمانية".
وأوضح أن "الانتخابات تعتبر باطلة كون الاتحاد الحالي بقيادة سرمد عبد الإله يمتلك الكتب الرسمية التي تؤكد عدم الاعتراف هذه الأندية والاتحادات بما يسمى "مؤتمر أستثنائي" وهو ما يعني بطلانها وكل ما قام به خالد كيبان يعتبر غير شرعي".
وبين أن "الهيئة الادارية الشرعية اعلنت عن الغاء هذا المؤتمر غير الشرعي وبعثت كتاب رسمي معزز بالاندية والاتحادات الفرعية الى اللجنة الأولمبية التي صادقت من جانبها على الغاء هذا المؤتمر وعدم الأعتراف به".
واختتم ان "كل ما يتم تناوله في وسائل الاعلام عن شرعية المؤتمر الانتخابي غير صحيح ولا يتم الاعتراف به".
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