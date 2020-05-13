حريق وجثث.. هذا ما حصل قرب الجسر الياباني في العراق 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن مصرع ستة اشخاص واصابة اخر بحادث سير في الانبار، فيما اشارت الى ان فرقها تدخلت لاخراج الجثث.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ سائق تريلة حمل وانتشال 6 جثث متفحمة من بين حطام مركبة نوع بيك اب واخماد الحريق الذي اندلع بعد حادث تصادم مروع على الطريق السريع بغداد الرمادي قرب الجسر الياباني".

واضافت انها "استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية المخصصة لعمليات الانقاذ لإخراج جثث الضحايا من بين الحطام بالتزامن مع عمليات اخماد النيران المشتعلة نتيجة الحادث"، مشيرة الى انه "تم نقل المصاب سائق المركبة الحمل الى المستشفى القريب مع نقل وتسليم الجثث الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية".

ودعت المديرية "سائقي العجلات الى تطبيق شروط السلامة والامان والانتباه وعدم تجاوز السرعة المحددة وفق التعليمات والوصايا المرورية لتجنب وقوع الحوادث التي يذهب ضحيتها الابرياء من المواطنين".

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