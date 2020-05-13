نفى النائب محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء، الانباء التي تفيد برفع الحصانة عنه، مؤكدا ثقته بالقضاء العراقي.
واضاف الصيدلي، أن "الاستهداف السياسي اصبح واضحاً للجميع وان الجهات التي تقف خلفه تسخر الاعلام بمختلف اشكاله"، مشدداً على ان "وعي المواطن كشف تلك الاكاذيب، وان الاعلام النزيه يبتعد عن لعبة التسقيط الرخيصة".
وتابع، "اننا نستغرب ما قامت به بعض القنوات الرصينة من انجرار وراء هذه الاستهدافات ووضع أنفسهم وسط دائرة الشبهة والتجاذبات السياسية التي تنافي مهمة الاعلام الحيادي".
وشدد الصيدلي اننا، "رغم كل تلك الاشاعات والاكاذيب التي تطلق بين فترة واخرى من هنا او هناك مستعدون للمثول امام القانون متى تقتضي الضرورة ذلك لايماننا وقناعتنا بعدالة ونزاهة القضاء العراقي وبراءتنا من كل التهم والمؤامرات التي تحاك حولنا ".
وأكد، انه" مستمر دوره الرقابي مستنداً على رصيد النجاح الذي حققه في السنوات السابقة، ومستمداً القوة من الإعلام العراقي الحر الذي ما زال عوناً في محاربة الفساد".
يشار الى أن مصدر مطلع افاد، قبل يومين، بأن مجلس القضاء الاعلى فاتح مجلس النواب برفع الحصانة عن عدد من اعضاء المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصيدلي ينفي رفع الحصانة عنه ويؤكد: نثق بالقضاء العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.