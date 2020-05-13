تربية كربلاء تحدد موعد اكتمال إمتحانات نصف السنة

حددت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء، الأربعاء، موعداً لأداء المواد المتبقية من إمتحانات نصف السنة، فيما أشارت إلى أن الموعد سيكون في الأول من حزيران المقبل.



وأضافت أن "فترة الإمتحانات ستكون للفترة من 1/6/2020 ولغاية 4/6/2020 ، وكذلك إعتماد شروط السلامة العامة حسب مقررات وتوصيات خلية الازمة، إضافة الى أن يكون الإمتحان لمرحلة واحدة فقط في كل مدرسة في اليوم الواحد لضمان شروط السلامة وعدم تزاحم الطلاب في الصف الواحد". وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "موافقة محافظ كربلاء على هذا الإجراء الذي جاء لعدم تمكن بعض المراحل الدراسية للصفوف الغير منتهية من إكمال أداء إمتحانات نصف السنة والتي تبقى منها مادتين".وأضافت أن "فترة الإمتحانات ستكون للفترة من 1/6/2020 ولغاية 4/6/2020 ، وكذلك إعتماد شروط السلامة العامة حسب مقررات وتوصيات خلية الازمة، إضافة الى أن يكون الإمتحان لمرحلة واحدة فقط في كل مدرسة في اليوم الواحد لضمان شروط السلامة وعدم تزاحم الطلاب في الصف الواحد". ودعت المديرية، إدارات المدارس في المحافظة كافة تبليغ طلبتهم بذلك".

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