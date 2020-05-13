خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 1900 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة. ووفق الوزارة فإن عدد الوفيات الجديدة بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفياً.

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