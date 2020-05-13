استجابة لمناشدة السومرية.. وزير الصحة يوجه بتشكيل فريق طبي متخصص لعلاج مريض

وجّه وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، بتشكيل فريق طبي متخصص لعلاج مريض، وذلك استجابة لمناشدة السومرية. وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان وزير الصحة والبيئة استقبل في مكتبه، اليوم، عائلة المريض (حيدر صالح) الذي ناشد وزير الصحة والبيئة عبر قناة السومرية و مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضافت أن "التميمي وجه بتشكيل فريق طبي متخصص لعلاج المريض و فريق اخر من مكتبه لمتابعة الاجراءات العلاجية المتخذة وتلبية كل ما يحتاجه من متطلبات لحين اكتسابه الشفاء التام".

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