بعضها سجلت ملفات خطيرة.. هيئات مستقلة تتحول لواجهات حزبية اكثر من كونها رسمية

ذكر مصدر سياسي، ان الهيئات المستقلة في العراق والبالغ عددها 25 هيئة محتكرة من جهات سياسية، فيما اشار الى ان بعضها سجل ملفات خطيرة مؤخرا.

وقال المصدر ان "أغلب تلك الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة منذ سنوات، وسجّلت في العامين الأخيرين ملفات فساد خطيرة مرتبطة بها، باتت ملفاً غير قابل للتأجيل، خصوصاً أنّ أغلبها محتكرة من قبل جهات سياسية".

واضاف ان "بعضها باتت زائدة عن الحاجة ويمكن دمجها أو إلحاقها بوزارات أخرى في مجال التخصص أو الاهتمام نفسه، بما يساهم في تقليل الإنفاق والقضاء على الفساد"، مشيرة الى ان "بعض تلك الهيئات تحوّلت إلى واجهات حزبية لعدد من الجهات السياسية أكثر من كونها مؤسسات رسمية".