اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال 281 شخصا في العاصمة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات النجدة القت القبض على ( ١١٢) شخص مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال، وعلى (١٦٩) متسولا".
واضافت انها "ضبطت سيارات عدد (٦) عليها اشارة حجز، و91 دراجات نارية مخالفة للتعليمات"، مشيرة الى ان "ذلك جرى ضمن مناطق متفرقة من العاصمة، حيث تم تسليمهم اصولياً الى الجهات ذات الاختصاص".
كانت هذه تفاصيل خبر خلال الـ24 ساعة الماضية.. اعتقال 281 شخصا في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.