خلال الـ24 ساعة الماضية.. اعتقال 281 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال 281 شخصا في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات النجدة القت القبض على ( ١١٢) شخص مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال، وعلى (١٦٩) متسولا".

واضافت انها "ضبطت سيارات عدد (٦) عليها اشارة حجز، و91 دراجات نارية مخالفة للتعليمات"، مشيرة الى ان "ذلك جرى ضمن مناطق متفرقة من العاصمة، حيث تم تسليمهم اصولياً الى الجهات ذات الاختصاص".