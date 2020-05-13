خلية الازمة النيابية: الموقف الوبائي الأخير جرس انذار خطير يُنذر بكارثة بشرية ببغداد

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الوبائي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا ليوم امس الثلاثاء وارتفاعها في بغداد لوحدها الى 71 اصابة جرس انذار خطير للغاية يُنذر بكارثة بشرية وصحية في العراق سيما في محافظتي بغداد (الكرخ والرصافة) والبصرة".وأضاف، أن "السبب الأساس والمباشر وراء ارتفاع الاعداد المسجلة بالفايروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء الكلي او الجزئي واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين ازاء خطورة الوباء والمتمثلة بعدم الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والأماكن المزدحمة".

ودعا الكعبي "الجهات المختصة إلى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوءة، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الامنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي".



وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 95 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد منها 71 إصابة في بغداد.