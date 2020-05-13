بالفيديو مواطنون تحت خط الفقر يستنجدون بالحكومة

ناشد عدد من المواطنين البغداديين رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بأن ينظر الى واقعهم المرير خاصة وانهم لا يمتلكون منازل ملائمة للسكن ولا رواتب .. ليكونوا ضمن اعداد الاسر التي تعيش تحت خط الفقر..



اما مطالب قاطني هذا الحي الذي ليس فيه ابسط مقومات العيش الكريم فقد كانت موجهة لرئيس الوزراء الجديد بتشكيل لجنة مختصة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتفقد أحوالهم عسى ان يحظوا براتب يساعدهم على سد رمقهم والعيش باحترام فهذا الحي السكني الواقع بالقرب من جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني المتربع وسط بغداد يعيش به قرابة مئة مواطن تحت خط الفقر اغلبهم لا راتب لديهم سوى العيش على القوت اليومي الذي توقف هو الاخر منذ أكثر من شهرين بسبب حظر التجوال المفروض من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية كاجراء احترازي للحد من وباء كورونا اما مطالب قاطني هذا الحي الذي ليس فيه ابسط مقومات العيش الكريم فقد كانت موجهة لرئيس الوزراء الجديد بتشكيل لجنة مختصة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتفقد أحوالهم عسى ان يحظوا براتب يساعدهم على سد رمقهم والعيش باحترام غياب المصانع وتوقف الانتاج وترك الاراضي للجفاف بعد هجرة فلاحيها كدست مئات العاطلين فضلا عن التهجير القسري نتيجة الحروب والمعارك الاخيرة حيث يرى مراقبون ان السلطات الحكومية تتعامل مع ازمة الفقر هذه بحلول لا تتناسب ومستوى العوز الذي وصل اليه بعض المواطنين.





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