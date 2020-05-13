حملة ليلية لتعقيم مدينة الصدر

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتنا في دائرة الوحدات الانتاجية بالتعاون مع دائرة بلدية الصدر الاولى قامت بحملة ليلية لتعفير وتعقيم شوارع الفلاح والداخل والجوادر والعمال والتي تعد من ابرز شوارع مدينة الصدر شرق بغداد"، مبينة ان "ذلك تم بواسطة مدافع التعفير العملاقة المصنعة في دائرة الوحدات الانتاجية".

واضافت ان "الحملة اجريت بحضور الكادر المتقدم في الدائرتين واستمرت لعدة ساعات لدعم جهود الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".