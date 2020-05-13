بالفيديو محافظ ديالى يعتزم استبدال مدراء الدوائر الذين تسلموا مهامهم بالمحاصصة

يعتزم محافظ ديالى استبدال مدراء الدوائر الحكومية الذين تسلموا مهامهم بالمحاصصة الحزبية ودعم بعض الكتل.. مؤكدا ان عملية التغيير ستشمل مدراء فاسدين ومتلكئين بالاداء



قرار استبدال غالبية المدراء تاخر كثيرا رغم اهميته حسب مراقبين فالكثير من الدوائر ومنذ سنوات طويلة تستحق التغيير لانها اثقلت كاهل المراجعين من خلال الروتين والفساد بعد ايام من تشكيل الحكومة الجديدة يبدو ان العديد من مدراء الدوائر الحكومية في ديالى سيطالهم التغيير بحسب محافظها الذي يعمل على تنفيذ ذلك بالتعاون مع الحكومة الجديدة.. مرجعا السبب للتلكؤ في الاداء واستلام المسؤولية بفضل المحاصصة ومساندة بعض النواب.. فضلا عن التورط بملفات فساد احيلت الى هيئة النزاهة.قرار استبدال غالبية المدراء تاخر كثيرا رغم اهميته حسب مراقبين فالكثير من الدوائر ومنذ سنوات طويلة تستحق التغيير لانها اثقلت كاهل المراجعين من خلال الروتين والفساد الفاسدون ورغم انهم سرقوا الجمل بماحمل لكنهم لايشعرون بالحرج اوالخوف والاكثر وقاحة يتحدثون

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