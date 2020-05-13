نائب: مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته بعد العيد

ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ المستقبل ﺳﺮﻛﻮت ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ان البرلمان ﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 3 قوانين ﻣﻬﻤﺔ. وﻗﺎل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻌﺘﺰم اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ المبارك"، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ان "المجلس ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ 3 قوانين ﻣﻬﻤﺔ وﻫﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺣﺰاب وﻣﻮازﻧﺔ 2020". وأﺿﺎف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أن "اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻨﻮاب ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻷﺷﺨﺎص"، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ ان "المجلس ﺳﻴﻤﺎرس ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ".

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