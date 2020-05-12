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الرد السريع يعلن اعتقال مطلوبين بعد الاشتباك معهم في ديالى

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اعلنت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين بعد الاشتباك معهم في ديالى.

وقال المكتب الاعلامي للفرقة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفوج الثالث ( العقرب ) اللواء الثاني فرقة الرد السريع اشتبك مع عدد من المطلوبين للقضاء في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

 

واضاف ان "القوة تمكنت من اعتقال المطلوبين".

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