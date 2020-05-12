اعلنت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين بعد الاشتباك معهم في ديالى.
وقال المكتب الاعلامي للفرقة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفوج الثالث ( العقرب ) اللواء الثاني فرقة الرد السريع اشتبك مع عدد من المطلوبين للقضاء في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".
واضاف ان "القوة تمكنت من اعتقال المطلوبين".
كانت هذه تفاصيل خبر الرد السريع يعلن اعتقال مطلوبين بعد الاشتباك معهم في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.