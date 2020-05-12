الرد السريع يعلن اعتقال مطلوبين بعد الاشتباك معهم في ديالى

اعلنت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين بعد الاشتباك معهم في ديالى.

وقال المكتب الاعلامي للفرقة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفوج الثالث ( العقرب ) اللواء الثاني فرقة الرد السريع اشتبك مع عدد من المطلوبين للقضاء في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

واضاف ان "القوة تمكنت من اعتقال المطلوبين".