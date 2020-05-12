مقتل واصابة سبعة بهجوم لـ'داعش' على منزل سكني جنوب الفلوجة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن سبعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لـ"داعش" على منزل سكني جنوب الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش شنوا مساء اليوم هجوما على منزل سكني في منطقة بوذيبان جنوب الفلوجة، ما ادى الى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم منتسب وإصابة ٤ اخرين بينهم نساء".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج الجثث الى الطب العدلي".