المرور العامة تستثني سيارات الاجرة من قرار الفردي والزوجي

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن استثناء سيارات الاجرة من قرار الفردي والزوجي. وقال مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر استثناء سيارات الاجرة من قرار الفردي والزوجي". واضاف ان "الاستثناء بدأ اعتبارا من اليوم".

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