اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القبض على 42467 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ آيار من القاء القبض على ٤٢٤٦٧ مخالفاً فيما حجزت ٢٨٠٠ عجلة ودراجة نارية مختلفةط.
وأضاف أن "عدد الغرامات بلغ ١٠٤٨٣٢ غرامة، كما تم تسهيل دخول ١٠٣٠٢٥ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن القبض على 42467 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.