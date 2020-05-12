عمليات بغداد تعلن القبض على 42467 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القبض على 42467 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي.

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ آيار من القاء القبض على ٤٢٤٦٧ مخالفاً فيما حجزت ٢٨٠٠ عجلة ودراجة نارية مختلفةط.

وأضاف أن "عدد الغرامات بلغ ١٠٤٨٣٢ غرامة، كما تم تسهيل دخول ١٠٣٠٢٥ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".