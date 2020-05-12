اعلن قائممقام قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تقديمه طلباً للاعفاء من منصبه نزولاً عند رغبة المتظاهرين. وقال محمد جهاد ياسر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "قدمت طلباً الى محافظ ذي قار للاعفاء من منصبي نزولا عند رغبة المتظاهرين ولانتهاء مدته تكليفي الرسمية". وأضاف أن "محافظ ذي قار وافق على طلبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائممقام الشطرة يقدم طلباً للاعفاء من منصبه نزولاً عند رغبة المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.