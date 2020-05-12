الامم المتحدة تؤكد دعمها للحكومة العراقية

وقالت بلاسخارت في ايجاز لها قدمته لمجلس الامن، إن "الكاظمي لديه تطلعات جديرة بالاهتمام وبجب دعمها لتحويلها إلى إجراءات عاجلة".

وأكدت :"استمرار دعم الامم المتحدة للشعب العراقي ولحكومة الكاظمي".

وكان مجلس النوّاب قد صوّت ليل الأربعاء الماضي، على حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

