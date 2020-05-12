الامم المتحدة تؤكد دعمها للحكومة العراقية

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، دعمها الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقالت بلاسخارت في ايجاز لها قدمته لمجلس الامن، إن "الكاظمي لديه تطلعات جديرة بالاهتمام وبجب دعمها لتحويلها إلى إجراءات عاجلة".
وكان مجلس النوّاب قد صوّت ليل الأربعاء الماضي، على حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأكدت :"استمرار دعم الامم المتحدة للشعب العراقي ولحكومة الكاظمي".
وكان مجلس النوّاب قد صوّت ليل الأربعاء الماضي، على حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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