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الامم المتحدة تؤكد دعمها للحكومة العراقية

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أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، دعمها الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقالت بلاسخارت في ايجاز لها قدمته لمجلس الامن، إن "الكاظمي لديه تطلعات جديرة بالاهتمام وبجب دعمها لتحويلها إلى إجراءات عاجلة".

وأكدت :"استمرار دعم الامم المتحدة للشعب العراقي ولحكومة الكاظمي".

وكان مجلس النوّاب قد صوّت ليل الأربعاء الماضي، على حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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